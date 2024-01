Addio Inter, la storia si ripete: a fine stagione fa le valigie | Dopo Onana tocca a Sommer

Il club meneghino perderà ancora una volta il proprio estremo difensore titolare a giugno, come accaduto lo scorso anno con il remunerativo addio del portiere camerunense.

Nel corso della scorsa finestra di mercato estivo l’Inter ha rivoluzionato quasi del tutto la rosa. La Beneamata ha infatti detto addio a diversi elementi di grande spessore, sostituendoli con calciatori che, almeno fino a questo momento, si sono dimostrati ancora di più all’altezza della situazione visto i risultati importanti ottenuti. Tra i tanti che hanno lasciato la Pinetina c’era anche André Onana.

Il portiere africano era arrivato l’anno precedente a parametro zero, e inizialmente era stato utilizzato più che altro come riserva del capitano Samir Handanovic. Piano piano però il 27enne si è preso il posto da titolare a suon di grandi prestazioni, diventando così il numero uno effettivo della squadra di Simone Inzaghi. Le grandi performance messe al servizio dei compagni gli sono valse l’interesse di alcuni top club europei, e il Manchester United ha messo sul piatto un’offerta irresistibile, che ha fatto cedere i nerazzurri: 50 mln di euro.

Inizialmente in crisi per sostituirlo, il club meneghino decide di puntare sullo svizzero Yann Sommer, preso dal Bayern Monaco per quasi 7 milioni di euro. La scelta di mercato nerazzurra però si è rivelata azzeccatissima. Onana ad Old Trafford sta facendo molto male, mentre al contrario il 35enne elvetico sta disputando una grandissima annata. Ecco perché al termine del campionato la storia ad Appiano Gentile potrebbe ripetersi, con il portiere titolare interista pronto a salutare.

Inter, lascia ancora il portiere titolare

Come detto Onana fino ad oggi è sembrato solo un lontano parente di quello visto nella passata stagione, e, a causa dei molteplici errori commessi fin qui, lo United potrebbe decidere di puntare su altri profili.

A sorpresa però uno di quelli che piace di più alla dirigenza dei Red Devils è proprio Yann Sommer. In caso di offerta importante dunque potrebbe ripetersi la situazione dello scorso anno in casa nerazzurra.

Su chi potrebbe puntare la Beneamata?

Se il club milanese dovesse ricevere una proposta tra i 10 e i 15 milioni di euro, una riflessione verrebbe fatta sicuramente, vista anche l’età non proprio tenerissima di Sommer.

A quel punto però si dovrebbe cercare un nuovo portiere per difendere i pali interisti, e il nome preferito è quello di Di Gregorio, anche se non è da escludere che si possa puntare su Audero.