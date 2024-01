Lo voleva il Napoli: brutto infortunio e insidia intervento | Lungo stop per il grande obiettivo

Brutte notizie per il club campione d’Italia in carica, che era ormai deciso a lanciare l’assalto decisivo per arrivare al calciatore, che però si è fatto male e rischia di rimanere ai box per diverso tempo.

La scorsa estate il Napoli è rimasto quasi del tutto immobile sul mercato. Dopo aver vinto lo storico terzo scudetto infatti il club di Aurelio De Laurentiis ha preferito mantenere quasi completamente la rosa dell’anno precedente, senza aggiungere nuovi innesti alla squadra. E’ stata anche questa la ragione per cui non sono stati ottenuti gli stessi risultati della passata stagione, al netto del cambio di allenatore di novembre scorso che ha portato l’esonero di Garcia e il ritorno di Walter Mazzarri.

Per questo motivo il patron azzurro ha capito che era l’ora di intervenire sui trasferimenti, e in questo gennaio ha regalato diverse forze fresche alla rosa. Sono arrivati infatti Mazzocchi dalla Salernitana, Traoré dal Bournemouth, Ngonge dal Verona e Dendoncker dall’Aston Villa. Ben quattro innesti dunque, che proveranno così a cambiare il volto della squadra e ottenere quantomeno la qualificazione alla prossima Champions League.

Ma non è finita qui. Il club campano infatti aveva messo nel mirino diversi altri profili, magari anche per portarsi avanti anche in vista della prossima campagna acquisti estiva. Uno di questi però è passato dal possibile cambio di maglia all’infermeria. Il calciatore infatti è rimasto vittima di un brutto infortunio e adesso rischia di finire sotto i ferri, andando così a rimanere ai box per diverso tempo.

Il giocatore infortunato

Il difensore e capitano del Torino Alessandro Buongiorno dovrà rimanere fermo per circa un mese a causa di un problema alla spalla. Al momento la situazione verrà monitorata per capire se sarà necessario o meno un intervento chirurgico.

In questo caso i suoi tempi di recupero potrebbero allungarsi. Un vero peccato dunque per il classe 1999 granata, che stava disputando una grande stagione finendo nel mirino di diverse big italiane e non solo.

Dal sogno di giocare in una big all’infortunio

Buongiorno nel corso del mercato di riparazione era stato accostato a diverse squadre di alto livello, su tutte il Napoli e il Milan, a caccia di un profilo importante per la propria retroguardia.

Adesso però il giocatore granata dovrà pensare solo a recuperare al meglio, e in estate poi si potrà pensare al suo futuro e al possibile salto in una big.