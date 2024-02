Lotito ci prova, per Sarri un regalo in extremis: ‘Può firmare in giornata’ | È una macchina da gol

Il patron biancoceleste sta per regalare un grandissimo rinforzo al proprio tecnico proprio sul gong della sessione invernale di mercato.

Siamo ormai giunti alla conclusione della finestra di trasferimenti di gennaio, che chiuderà i battenti in maniera definitiva giovedì sera alle ore 20.00, almeno per quanto riguarda la Serie A. Proprio per quanto riguarda i club del nostro campionato, sono stati messi a segno diversi affari sia in entrata che in uscita. Una delle poche eccezioni però è stata la Lazio.

La società capitolina infatti non ha ancora preso nessuno, e ha ceduto solamente due nomi di poco conto, ovvero il giovane Cicerelli al Catania e Basic alla Salernitana. In realtà l’allenatore Maurizio Sarri si aspettava almeno un rinforzo sulle corsie d’attacco, in modo da avere qualche alternativa in più nel suo scacchiere. Tuttavia, dopo un tentativo degli ultimi giorni fatto per Clarke del Sunderland, la situazione sembrava essere destinata a rimanere così.

In realtà però nelle ultimissime ore il presidente Claudio Lotito sta provando a regalare il tanto desiderato colpo per il proprio tecnico, che a quanto pare potrebbe firmare già in giornata. Il calciatore in questione è una vera e propria macchina da gol, e con la guida dell’esperto mister può rendere ancora meglio. Vediamo di chi si tratta.

Ecco il tanto atteso rinforzo della Lazio

Secondo gli ultimi rumors di mercato il club biancoceleste ha fatto un primo sondaggio per Morgan Whittaker, esterno destro offensivo che milita nel Plymouth Argyle. Il ragazzo sta disputando una grande annata nella Championship inglese, tanto che fino a questo momento ha collezionato in campionato 28 presenze, mettendo a segno ben 15 reti e fornendo 6 assist per i compagni.

Il 23enne dunque è entrato nel mirino di Claudio Lotito come profilo low cost da regalare a Maurizio Sarri. Tuttavia bisognerà cercare di convincere in queste ultime ore gli inglesi, che non vogliono privarsi del calciatore e stanno facendo di tutto per trattenerlo. Vedremo come si evolverà la situazione, anche se la Lazio deve sbrigarsi, visto che manca sempre meno alla chiusura della sessione.

Lazio, potevi pensarci prima?

L’impressione è che, nel caso in cui anche questa trattativa dovesse sfumare, Maurizio Sarri si ritroverebbe con in mano un pugno di mosche.

La società avrebbe potuto pensare molto prima ad un rinforzo discreto per l’attacco biancoceleste, e non ridursi agli ultimi istanti di una finestra di mercato durata oltre un mese.