Lazio, triplo colpo sul fotofinish | Visite mediche e firme sui contratti

Botti di fine mercato per il club biancoceleste, che si è assicurato le prestazioni di ben tre calciatori, ormai prossimi a diventare ufficialmente nuovi calciatori laziali.

La finestra di trasferimenti invernale è arrivata ormai agli sgoccioli, e le squadre stanno provando ad accaparrarsi gli ultimi rinforzi disponibili per garantire ai propri tecnici delle rose competitive.

La Lazio fin qui è stata tra le poche squadre di Serie A a non mettere a segno nemmeno un colpo, al contrario da quanto richiesto dai tifosi e dal tecnico.

Negli ultimissimi minuti però la società capitolina ha chiuso ben tre affari in entrata quando ormai più nessuno se l’aspettava. Manca infatti solo l’ufficialità per sancire l’arrivo a Formello dei calciatori, pronti a rendere roseo il futuro biancoceleste.

I colpacci fatti da Lotito

La Lazio è sempre più vicina all’acquisto di due giovani talenti da aggregare alla squadra Primavera. Il club biancoceleste infatti sta per assicurarsi Giorgio Canali e Giacomo Lauri, due ragazzi classe 2007 dalle grandi doti che militano nel Trastevere. Il primo è un centrocampista di inserimento, che ricorda addirittura Bellingham per caratteristiche e per il vizio del gol. Il secondo invece è una seconda punta di qualità e che mette a segno molti centri, tanto da essere il capocannoniere della categoria Under 17 Elite con 16 reti.

I due a breve effettueranno le visite mediche di rito e firmeranno il loro primo contratto da professionisti. Un bel salto per i due ragazzi dunque. Ma questi non sono stati gli unici rinforzi per il vivaio laziale, visto che pochi minuti fa il presidente Claudio Lotito ha chiuso anche per l’arrivo di Souleymane Kone, preso in prestito con diritto di riscatto dal Sorrento.

Linea verde per la Lazio

In questo modo dunque il patron biancoceleste ha portato a casa tre giovani di belle speranze per il futuro degli Aquilotti proprio allo scadere della finestra di mercato invernale. Affari che fanno così capire la volontà da parte del club capitolino di migliorare il proprio settore giovanile e di puntare forte sui talenti del futuro.

Una mossa che di sicuro sarà fruttuosa per l’avvenire della Lazio, anche se per l’attualità serve a molto poco. I rinforzi richiesti da Maurizio Sarri, specialmente in attacco non sono arrivati al momento, e, salvo un miracolo degli ultimi minuti, difficilmente ci saranno volti nuovi a Formello entro domani sera.