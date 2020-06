Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha parlato in conferenza stampa quest’oggi al Barbera. Ecco le sue parole: «E’ già pronta la delibera di commissione dell’impianto alla società. Come giunta abbiamo ritenuto di mettere a gara la concessione del diritto di superficie, con il problema che la proprietà dello stadio è della regione. abbiamo un’intesa con i governo regionale per pervenite ad un avviso che dia in concessione il diritto di superficie che ha maggiore consistenza e mette in maggiore sicurezza la società che se lo dovesse aggiudicare. Per quanto riguarda le aree per il centro sportivo, noi a Palermo ne abbiamo costruite e adesso non ci sono più aree. Se il centro sportivo sorge alle porte della città non sono invidioso. preferisco che si faccia, piuttosto che dire a Palermo o niente».