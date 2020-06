Il presidente del Palermo, Dario Mirri, ha parlato nel corso della conferenza stampa odierna al Barbera. Ecco le sue parole: «Nome della società? Dobbiamo ancora smarcarlo, purtroppo non posso dare ancora una risposta nel rispetto delle autorità e delle istituzioni. Quale sarà la denominazione, sarà una valutazione da fare prima con le autorità. Maglia? Già stata individuata da Kappa, ci saranno 3 maglie e una Grossa sorpresa per la terza maglia perché ricordo che siamo nella 120° anno della fondazione del Palermo e speriamo di giocare in casa. Polisportiva? E’ un’iniziativa nella quale io credo fortemente, abbiamo avuto 16 adesioni che è già un successo straordinario. Questa crisi sta sconvolgendo tutto, è bene raggiornare tutto a settembre».