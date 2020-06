L’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha parlato nel corso della conferenza stampa odierna al Barbera. Ecco le sue parole: «Annunciare l’allenatore in ritardo non vuol dire non averlo individuato prima e aver iniziato con lui a valutare la squadra. Martin e Accardi? C’era già impegno lo scorso anno, cioè sarebbero rimasti in caso di vittoria. Per quanto riguarda i giovani abbiamo a tutti illustrato lo schema di un accordo. non lavoreremo più su prestiti ma per farli diventare patrimonio della nostra società. Felici? Ho parlato col Lecce che ha chiesto di aspettare come finirà il loro campionato, abbiamo avuto la garanzia che nel caso lo dovessero dare la preferenza verrà data al Palermo».