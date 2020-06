Il presidente del Palermo, Dario Mirri, ha parlato in conferenza stampa quest’oggi al Barbera. Ecco le sue parole: «Sul progetto centro sportivo e stadio, c’è qui il sindaco perché abbiamo parlato dello stadio. Ho premesso che il Palermo può avere un velocissimo sviluppo, laddove l’ammistrazioine comunale e regionale vorranno pubblicare un avviso per cessione del diritto di superficie. Lo stadio è la priorità, il centro sportivo purtroppo a Palermo è complicatissimo trovare ettari di terreno. All’ex campo rom la regione non consentiva di costruire, un altro posto aveva dei cavi di alta tensione che per spostarli servivano più soldi che per il terreno. Purtroppo dobbiamo guardare fuori Palermo, stiamo trattando con privati a Carini, Monrela e Torretta ma è inutile comprarli se l’amministrazione poi non ce lo fa costruire. Sono ottimista».