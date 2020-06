Il presidente del Palermo, Dario Mirri, ha parlato nel corso della conferenza stampa odierna al Barbera. Ecco le sue parole: «Non abbiamo indagato su Ital Plaza, non sappiamo se c’è Tacopina o meno e non ci interessa. Di Piazza ha preso un impegno con noi. Stiamo dipingendo Tacopina come l’uomo nero, ma io non lo conosco. Tony ci ha detto che lì dentro c’è lui da solo, non abbiamo motivo di indagare. Ai primi di dicembre abbiamo anche offerto delle deleghe formali a Di Piazza che ha ritenuto di non acquisirle, poi giorno per giorno non si è vista la stessa volontà da parte sua. E’ inutile guardare sempre indietro, guardiamo avanti senza tornare su eventuali errori del passato».