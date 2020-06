L’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha parlato nel corso della conferenza stampa organizzata al Barbera. Ecco le sue parole: «L’impegno è quello di costruire una squadra competitiva, che possa lottare da protagonista in serie C, campionato difficile. I tempi non li dettiamo noi, ma i calendari dei campionati. Stiamo cercando di sistemare le questioni relative ai giovani che avevamo già e poi ci metteremo alla finestra per vedere cosa ci sarà e quali giocatori saranno disponibili. Senza dimenticare che quasi tutti oggi in teoria sono impegnati, quindi è difficile trovare accordi con le loro squadre ancora in corsa per qualcosa. Stesso discorso vale per gli allenatori. Tutti quelli occupati dovranno prima finire i loro campionati e poi prendere impegni con noi. Per quanto riguarda il profilo, stiamo vedendo con Renzo (Castagnini ndr.) allenatori se è possibile con esperienza in C, che prediligano lo spettacolo perché al Barbera deve esserci spettacolo. Gente che affronta gli impegni con sufficiente spavalderia. Di più non posso dire e potete immaginare perché. Abbiamo anche tanto tempo a disposizione, forse domani avremo la certezza matematica del campionato che dovremo giocare. Il 22 agosto dovrebbe essere la scadenza per iscriverci. La preparazione inizierà probabilmente ad agosto, c’è tempo per fare le cose con calma. Dobbiamo costruire la squadra non da zero, perché abbiamo giocatori che costruiranno la base per la C».