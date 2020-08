Il sindaco Leoluca Orlando, in un’intervista a “La Stampa” boccia senza mezzi termini l’ordinanza del governatore siciliano, Nello Musumeci, che prevede lo sgombero entro oggi degli hotspot e dei centri d’accoglienza nell’Isola con il trasferimento dei migranti ospiti delle strutture in altre strutture fuori dal territorio regionale.

“E’ un’ordinanza nulla, una grida manzoniana, che nessun prefetto, seguendo le indicazioni del Viminale, applicherà, ma avrà comunque un effetto negativo perché alimenterà il razzismo e perché tanti migranti, spinti dalla paura di essere trasferiti chissà dove in 24 ore, potrebbero fuggire dai centri di accoglienza mettendo in pericolo se stessi e la popolazione. Dispiace che anche Musumeci sia alla fine entrato nella fiera delle vanità dei governatori. I cosiddetti migranti sono molto più controllati dei croceristi che sbarcano in Sicilia. Siamo la regione in Italia che ha fatto meno tamponi, i migranti sono in assoluto i più tamponati di tutti. Sono una categoria più sicura dei panettieri, dei ristoratori, degli impiegati del catasto”, sottolinea il sindaco di Palermo, per il quale “anche Musumeci è entrato nella fiera dei virologi da strapazzo”. La soluzione, allora, è “mandare navi per la quarantena dei migranti in mare” e “coinvolgere l’Unione europea per i ricollocamenti”. “