Nell’edizione odierna de “La Sicilia”, Maurizio Pellegrino, direttore dell’area sportiva del Catania, ha parlato del possibile arrivo in società dell’americano Joe Tacopina.

«Se dovesse arrivare offerta concreta, visto che il nostro è un azionariato diffuso, la prenderemo in considerazione. Chi è interessato al Catania lo faccia con rispetto per i tifosi e per chi lavora e senza fare rumore. La proprietà è disponibile ad un confronto. A oggi leggo solo di eventuali trattative e voglie di ingresso. Ma solo sui media. Nei confronti della città serve trasparenza. Oggi la Sigi dopo i passi importanti pretende chiarezza e concretezza».