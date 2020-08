L’edizione odierna de “La Repubblica”, si concentra sull’evoluzione dei dati da coronavirus nel nostro paese.

Se prima i contagiati erano per lo più anziani, adesso, nel clou del periodo vacanziero, l’età media dei contagiati si è drasticamente abbassata: circa 30 anni. Circa la metà dei 1.210 nuovi casi di ieri, infatti, sono legati a persone rientrate a casa dopo aver viaggiato.

In alcune grandi regioni come Lombardia e Lazio la percentuale dei viaggiatori è ancora più alta, tocca il 65 per cento. I controlli nei porti Tamponi rapidi a chi parte dalla Sardegna verso Civitavecchia e viceversa. Oggi Lazio e Sardegna firmeranno un protocollo, che prevede il controllo sanitario dei passeggeri alla partenza, che si vorrebbe poi estendere a Toscana e Liguria, dove ci sono gli altri porti si attracco dei traghetti più importanti, che tutti insieme ricevono 20-25mila passeggeri al giorno.