Secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia”, in Sicilia è scoppiata la polemica su alcune scelte del governo regionale. Ad innescarla una domanda posta dai giornalisti a Mario Zito, assessore comunale, sul rapporto che avrà con il suo omologo regionale, Alberto Samonà: “Se ci saranno divergenze con Samonà non è perchè si tratta di Samonà – ha precisato – ma le divergenze le si possono avere con tutti, anche con lo stesso sindaco Orlando che mi ha nominato”. In merito è intervenuto anche il sindaco Leoluca Orlando: «La stessa sera dell’annuncio – ha reso noto – ho telefonato al governatore Nello Musumeci per dirgli che non posso accettare la scelta di una persona che non ha mai rinnegato sia il nazismo che il fascismo. Il referente è solo Musumeci. Nessun rappresentante della mia giunta si siederà mai ad un tavolo dove ci sarà Samonà, così come mai, comunque, ci siamo seduti ai tavoli durante le conferenze regionali. Se vogliono noi interveniamo, prendiamo il microfono e parliamo, ma non ci sediamo alla presentazione di eventi strettamente regionali». “Il sindaco non vuole sedersi al tavolo con me? Non può essere certo commentata la dichiarazione di Orlando che, evidentemente non a caso, risulta essere ultimo nella classifica degli amministratori locali graditi ai cittadini italiani”, dichiara Alberto Samonà, assessore regionale ai beni culturali e all’identità siciliana. “Anche da parte mia – aggiunge – ci sarà massima collaborazione con il neo assessore Mario Zito, verso cui nutro tra le altre cose una profonda stima”.