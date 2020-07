Secondo quanto riporta “Fantacalcio.it”, dopo il ritorno in Serie A, il Benevento sta lavorando in maniera concreta a possibili grandi acquisti in vista della prossima stagione. Tra i giocatori più vicini figura l’ex rosanero Kamil Glik, centrale del Monaco. I francesi potrebbero liberare l’ex Torino a cifre molto convenienti per il Benevento, visto che anche il ragazzo pare stia spingendo per tornare in Italia e chiudere al sud la sua carriera. Altri profili visionati attentamente dalla dirigenza sono quelli di Gervinho del Parma e Ionita del Cagliari. Riguardo all’attaccante ivoriano, per l’accordo con il calciatore dovrebbe essere questione di ore: proposto un contratto di 3 anni. Per quanto riguarda Ionita, il moldavo vuole un club che lo faccia giocare con maggiore continuità, ma l’affare resta comunque complicato, soprattutto per le cifre chieste dal Cagliari.