Attraverso un post sui social l’ormai ex centrocampista del Licata Aboubakar Diaby, ha salutato così: “Ho deciso di fare una nuova esperienza, ringrazio la dirigenza per la fiducia e i tifosi che mi hanno sempre sostenuto. È stato un onore far parte di questo club”. Secondo quanto raccolto da “Goalsicilia.it”, il mediano classe 2000 indosserà quasi certamente la maglia del Taranto.