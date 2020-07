«Ora sappiamo di più riguardo al virus ma il nostro dovere è rimanere vigili e preventivi. L’insieme delle misure presentate oggi mirano a contrastare ulteriori possibili focolai di Covid-19 – ha detto -Attingendo alle lezioni degli ultimi mesi, noi stiamo pianificando in anticipo per evitare l’improvvisazione, rafforzando la nostra preparazione su tutti i fronti, preservando il mercato unico e le sue principali libertà e facilitando il percorso verso la ripresa economica e sociale in tutta l’Ue. Il virus è ancora in circolazione. Vigilanza, preparazione e coordinamento sono indispensabile per prevenire focolai generalizzati. Oggi chiediamo un’azione forte e solidale per proteggere i nostri cittadini e sostenere gli Stati membri nel farlo. Ô nostra responsabilità assicurarci che siamo completamente preparati. Ora non è il momento di abbassare la guardia». Queste le parole di Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea, intervenuta, secondo quanto riporta “Il Messaggero”, in merito alla situazione legata al Coronavirus.