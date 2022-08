L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’avvio di stagione del Palermo in attesa degli ultimi rinforzi dal mercato.

C’è una vecchia guardia che non tradisce, ma da domani per Corini la prospettiva cambia. Dopo appena due giornate di campionato inizierà la vera stagione del Palermo. C’è un mercato ancora aperto che dalla prossima settimana permetterà al tecnico rosanero di avere a disposizione almeno tre nuovi giocatori adatti alla categoria. Più scelte che si vanno a incastonare in un contesto che ha saputo dare risposte davvero convincenti in 180 minuti dai quali il Palermo ha raccolto 4 punti.