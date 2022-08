L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo attraverso le penna di Nicola Binda.

Ultimi dieci giorni di mercato e trattative in ballo da tempo che devono accelerare. Per esempio quella che porterà Aramu al Genoa con accordo triennale: domani dovrebbe essere il giorno giusto, ma è già passata una settimana rispetto alle previsioni (si attendeva la sfida tra Venezia e Genoa del 14). Motivo? In cambio potrebbero non andare più Charpentier e Candela, ma solo soldi.

Anche il Palermo è pronto a chiudere con il Torino per Segre, che sarà molto utile a Corini viste le poche risorse a centrocampo. Con l’ex del Perugia e Stulac il reparto diventa molto interessante. Come l’attacco, che sulle fasce potrà contare sulla velocità di Di Mariano.

Più complicato invece il passaggio di Ciano al Bari. Il giocatore interessa, certo, ma la trattativa non è partita. Prima il d.s. Polito (vicino al rinnovo) vuol capire se serve di più un trequartista o un attaccante vero. Di certo l’eventuale arrivo di Ciano non sarà collegato a Marras: se si farà, sarà un’operazione del tutto scollegata. Perché tra Bari e Marras non corre più buon sangue…

Invece Roberto Venturato è stato accontentato. Il tecnico della Spal potrà contare su Proia, il centrocampista che aveva lanciato al Cittadella e che la stagione scorsa, tra Vicenza e Brescia, si era smarrito. Quale soluzione migliore? Tornare dal tecnico che meglio ti conosce. E così l’arrivo dal Vicenza in prestito è stato ufficializzato

Infine, il prossimo innesto per la Reggina. La campagna acquisti per Pippo Inzaghi è stata notevole e non si è ancora conclusa. Il prossimo innesto sarà per il centrocampo, con il probabile arrivo di Hernani dal Genoa. La trattativa è stata pianificata in tutti i dettagli, mancano solo le firme. Ma prima della fine non sono escluse sorprese.