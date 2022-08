L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calciomercato di B e in particolar modo sul Frosinone.

Dalla promozione con il Monza al ritorno in Serie B per riprovarci. Il Frosinone a breve annuncia due grandi colpi da mettere a disposizione di Fabio Grosso: Mazzitelli per il centrocampo e Sampirisi per la difesa.

Mazzitelli Ai titoli di coda il tormentone-Mazzitelli. Il Frosinone ha effettuato il controsorpasso al Como ed è ha chiuso (in prestito) con il centrocampista del Monza. Alla fine la differenza l’ha fatta Guido Angelozzi, direttore dell’area tecnica del club laziale. Luca Mazzitelli, 26 anni, romano, ha scelto di tornare a lavorare con il dirigente siciliano che nel 2016 ai tempi del Sassuolo lo ha prelevato dalla Roma insieme a Marchizza e Frattesi. Un legame forte considerando che, con Angelozzi, Mazzitelli ha avuto l’opportunità di giocare in Serie A con una certa continuità (38 delle sue 49 gare totali con 1 gol). Per il Frosinone si tratta di un grande acquisto che regalerà qualità e mestiere alla squadra di Grosso. Un calciatore completo in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. La società lo ha inseguito a lungo, lavorando ai fianchi e non abbandonando mai la pista anche quando sembrava in salita. Mazzitelli aveva diverse offerte, su tutte dal Como, che è stato vicino a definire l’ingaggio. Ed invece Angelozzi è riuscito a sferrare l’assalto decisivo.Mazzitelli è stato tra i protagonisti della promozione del Monza con 31 presenze, 2 reti e 6 assist. I tifosi del Frosinone lo ricordano bene: nella stagione scorsa all’andata ha segnato il rigore della rocambolesca vittoria (3-2) nel finale del Monza.

Sampirisi Con lui arriverà dal Monza anche il difensore Mario Sampirisi che andrà ad irrobustire e non poco la retroguardia di Grosso. Ventinove anni, originario di Caltagirone, è un jolly capace di giostrare da terzino destro e sinistro e anche da centrale nella difesa a 4 e a 3. Anche lui regalerà esperienza vantando 165 partite in Serie B con 5 reti e 81 in A (1 gol). Un percorso importante iniziato nelle giovanili del Milan e passato per vari club come Genoa, Chievo, Olahense, Vicenza, Crotone (ha vinto la Serie B conquistando l’anno seguente la salvezza in A) e il Monza, di cui è stato capitano e protagonista delle promozioni in B e in A. Come per Mazzitelli non è stata una trattativa facile e ad un certo punto sembrava sfumata per l’inserimento del Brescia. Ed invece Angelozzi e il suo staff sono riusciti a riannodare i fili del discorso ed a portare a casa l’importante rinforzo. Niente da fare invece per Luca Vignali, altro pupillo di Angelozzi con il quale è stato promosso in Serie A allo Spezia dopo i playoff vinti nella finale contro lo stesso Frosinone. Il difensore ha accettato l’offerta del Como (dove aveva giocato in prestito la scorsa stagione) che lo ha prelevato dallo Spezia a titolo definitivo con un contratto fino al 2025. Anche se, visto l’evolversi delle trattative, quello del Frosinone su Vignali è sembrato solo un depistaggio…