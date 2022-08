L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Un campione del Mondo per il Lecce. Samuel Umtiti (28), difensore di proprietà del Barcellona, è pronto per lo sbarco in Italia. Si tratta di un colpo sensazionale, alla Pantaleo Corvino, che ha subito infiammato la tifoseria giallorossa. Il direttore dell’area tecnica dei pugliesi è stato rapido ad intercettare l’occasione, apparentemente fuori dalla portata del Lecce. Il Barcellona aveva l’esigenza di liberarsi di Umtiti in questa sessione di trattative e così il dirigente si è inserito trovando un’intesa di massima alle sue condizioni: prestito di un anno con l’ingaggio da 5 milioni pagato interamente dal club catalano. Restano da limare ancora alcuni dettagli e si respira ottimismo: secondo gli accordi, i salentini dovranno corrispondere solo dei bonus in base alle presenze del classe ‘93. Ad agevolare l’operazione, anche gli ottimi rapporti tra Pantaleo Corvino e l’agente del calciatore, Arturo Canales. Nell’emergenza il dirigente ha trovato due calciatori che portano il Lecce a poter schierare una coppia centrale di statura internazionale. Il centrale del Wolfsburg Marin Pongracic (24), intanto, sarà oggi in Italia per i test medici che anticipano la firma sul contratto.

SASSUOLO SHOW. Gli ultimi giorni di calciomercato si preannunciano intensi anche per il Sassuolo. Il club neroverde non molla ormai da un mese la presa su Armand Laurienté (23) mentre a destra, dopo l’infortunio a Mert Muldur (23), si valuta l’inserimento di Braian Aguirre (22) oltre a quello di Andrei Ratiu (24) dell’Huesca. Quest’ultimo è seguito anche dal Monza. Scatenata anche la Cremonese. I grigiorossi restano sulle tracce di Felix Afena-Gyan (19): rimane la disponibilità ad offrire 4 milioni più bonus alla Roma, per bruciare la concorrenza del Monza e della Salernitana. C’è stata una richiesta di informazioni anche da parte del Lecce, ma i giallorossi al momento possono fare solo un’operazione in prestito. E non è tutto. La Cremonese ha fatto un sondaggio anche per Gregoire Defrel (31), storico obiettivo della Sampdoria, per un ritorno. A proposito di attaccanti, l’Atalanta ha una trattativa avviata per Rasmus Hojlund (19). C’è la disponibilità del giocatore, ma manca l’intesa con lo Sturm Graz. A Bergamo tiene poi sempre banco il caso Ruslan Malinovskyi (29). «Cerchiamo chi fa più di sei gol» le parole di Gian Piero Gasperini sul centrocampista ufficialmente sul calciomercato. L’ucraino vorrebbe andare al Tottenham ma gli Spurs non hanno ancora presentato un’offerta. Resta così in piedi l’ipotesi Olympique Marsiglia che, per arrivare al calciatore dell’Atalanta, continua ad offrire l’ex Roma Cengiz Ünder (25).

TRIPLO COLPO. Gabriele Cioffi, tecnico del Verona, aspetta tre colpi. Un attaccante, un centrocampista e un difensore. Yayah Kallon (21) ha ribadito il suo sì e per il via libera aspetta solo l’intesa finale tra i veneti e il Genoa, sulla base di un prestito con riscatto. Prosegue, poi, la trattativa per Sotiris Alexandropoulos (20) e quella per il centrale Isak Hien (23). Saranno anche i giorni dei giovani. Nicolò Fagioli (21), ad esempio, potrebbe tornare alla Cremonese. Nei piani del centrocampista il rinnovo con la Juventus fino al 2026 corrispondeva ad una permanenza, ma Massimiliano Allegri non sembrerebbe dello stesso avviso. In questi giorni è previsto un vertice tra gli agenti del classe 2001 e la Juventus per definire le prossime tappe. Un altro centrocampista molto richiesto è sicuramente Jean-Victor Makengo (24). Il mediano dell’Udinese piace al tecnico Ivan Juric per le sue caratteristiche: abbina qualità e quantità. Ma al momento i friulani non fanno sconti: servono 12 milioni per il cartellino del giocatore. Andrea Cistana (25) si conferma invece un’opzione interessante ma complicata per la difesa dei granata. Intanto, la società di Urbano Cairo continua a duellare con la Salernitana per Artem Dovbyk (25). L’ostacolo è rappresentato dalla richiesta per il cartellino: 8 milioni di euro e a titolo definitivo. Il centrale Flavius Daniliuc (21), che è uno storico obiettivo del Bologna, resta invece vicino al club di Danilo Iervolino.