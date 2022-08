L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul campionato di serie D.

Oggi 35 gare per il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D. In caso di parità dopo i tempi regolamentari ci sono subito i rigori: le vincenti accedono al primo turno in programma domenica 28 agosto. Con oltre 500 tifosi al seguito il nuovo Catania del tecnico Giovanni Ferraro debutta nel derby siciliano di San Cataldo contro la Sancataldese allenata da Matteo Vullo, figlio di Salvatore ex difensore in A di Torino, Bologna, Sampdoria e Avellino: ieri i due club hanno annunciato, rispettivamente, l’attaccante Gianluca Litteri (34), ex Triestina, tra le fila rossazzurre, e l’esterno d’attacco Nicolas Nasini (23), ex Monterosi, nella squadra verdeamaranto.

Il calcio d’inizio è alle ore 16: arbitro Di Loreto di Terni (Vitaggio-Damiano).

Fra le altre sfide odierne Fanfulla-Sant’Angelo, United Riccione-Corticella, Pistoiese-Ponsacco, Fano-Vigor Senigallia, Paganese-Puteolana, Angri-Palmese, Barletta-Matese, Lavello-Casarano, Nardò-Martina e Matera-Team Altamura. Mercato: la Pistoiese ha ingaggiato il difensore Alberto Arcuri (17) in prestito dalla Carrarese e il centrocampista Dino Mehic (19) ex Pescara Primavera.