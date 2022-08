L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie C.

Il Foggia ha definito l’arrivo dell’attaccante Eugenio D’Ursi (27) in prestito dal Napoli, la scorsa stagione al Pescara, ex Aversa, Arezzo, Bisceglie, Catanzaro e Bari. La Juve Stabia ha ingaggiato il portiere Davide Barosi (22), scuola Juventus e Cremonese, nelle ultime tre stagioni con il Grosseto: contratto fino al 30 giugno 2024. L’Avellino concorre per gli attaccanti Luca Vido (25) dell’Atalanta e Mirko Maric (27) del Monza. La Gelbison si assicura l’attaccante Giuseppe Caccavallo (35) che ha risolto consensualmente il contratto con il Siena.

Presto la Turris potrebbe avere il difensore Salvatore Boccia (21), ex Olbia, a titolo temporaneo dal Cagliari, e il centrocampista Anthony Taugourdeau (33) dal Vicenza, in B con Pisa, AlbinoLeffe, Trapani, Venezia e la squadra biancorossa: sempre percorribile la pista per l’attaccante Riccardo Maniero (34) dell’Avellino. L’Audace Cerignola pensa al centrocampista Giuseppe Sicurella (28) dell’Arezzo. Il Monopoli vorrebbe il laterale Manuel Nicoletti (23) del Crotone, ex Foggia, due stagioni fa con la formazione biancoverde. Il Catanzaro a un passo dal centrocampista Andrea Ghion (22) in prestito dal Sassuolo: trattative aperte per i difensori Matteo Piacentini (23) del Modena e Marco Perrotta (28) del Bari.

Il Pescara è in corsa per l’attaccante Marco Sau (34) ex Benevento dove ha conquistato la promozione dalla B alla A. La Fermana ha annunciato il centrocampista Christian Scorza (22), ex Trento, e il prestito del difensore centrale Francesco Luciani (19), entrambi provenienti dall’Ascoli, nonchè il ritorno del centrocampista Giovanni Graziano (26), già con la squadra gialloblù nel recente passato, con accordo fino al 30 giugno 2023. Al Siena il difensore Davide Riccardi (26) dalla Triestina, ex Lecce in A, la scorsa stagione con il Taranto: contratto pluriennale. Per il Fiorenzuola, a titolo temporaneo dal Pisa, l’esterno Christian Sussi (21), cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ex Arezzo in C, e l’attaccante Elia Giani (22), che torna con la formazione emiliana tra le cui fila ha disputato lo scorso campionato. Al Rimini l’esterno d’attacco Simone Rosso (27), ex Teramo, che ha esordito in A con il Torino. La Feralpisalò avrà il difensore Simone Benedetti (30) dall’Alessandria. Per il Mantova c’è il difensore Andrea Ingegneri (30) dal Modena.