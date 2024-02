Olympique Marsiglia, UFFICIALE: esonerato l’ex rosa Gattuso, al suo posto Gasset

L’Olympique Marsiglia ha deciso di esonerare l’ex tecnico rosanero Gennaro Gattuso. L’allenatore non è riuscito a dare la scossa giusta ai calciatori del club francese ed è dunque stato sollevato dall’incarico: al suo posto Gasset.

Di seguito la nota del club:

“L’Olympique Marsiglia annuncia la fine della collaborazione con Gennaro Gattuso.

L’Olympique Marsiglia ringrazia in modo particolare Gennaro e tutto il suo staff per il costante investimento e la grande professionalità dimostrata quotidianamente e augura loro buona fortuna per il futuro”.