Il primo tempo di Manchester City-Brentford termina con il risultato di 0-0. I citizens non riescono a sbloccare la gara, valevole per il recupero della 18esima giornata di Premier League, nonostante l’assedio nell’area avversaria. Gli uomini di Guardiola hanno creato diverse palle gol che però non sono state concretizzate.

