City Group: cade ancora il Girona, finisce 3-2 in casa del Bilbao. Seconda sconfitta di fila e vetta più lontana, la classifica aggiornata

Termina il match tra Ath. Bilbao e Girona. Il club di proprietà del City Group, nella prima frazione di gioco chiude in svantaggio per 1-0. Alla ripresa il Girona ci prova ma l’Athletic Bilbao non ha intenzione di mollare e riesce a vincere 3-2 grazie al gol decisivo di Williams.

Di seguito il finale del match e la classifica aggiornata:

Ath. Bilbao- Girona 3-2 ( Berenguer 2′, 56′; Tsygankov 49′; Williams 60′; Garcia 75′)

CLASSIFICA

Real Madrid 61

Girona 56

Barcellona 54

Atl.Madrid 51

Athletic Bilbao 49

Real Sociedad 40

Betis 39

Valencia 36

Las Palmas 35

Getafe 34

Osasuna 32

Alaves 28

Villarreal 26

Vallecano 25

Siviglia 24

Maiorca 23

Celta Vigo 20

Cadiz 17

Granada CF 14

Almeria 8