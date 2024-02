Termina il match tra Ath. Bilbao e Girona. Black out totale per la squadra di proprietà del City Group. In casa dell’Athletic Bilbao, sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 2′ e a raggiungere il primo tempo avanti di una rete.

Di seguito il parziale del match:

Ath. Bilbao- Girona 1-0 (Berenguer 2′)