Olympiakos-Fiorentina: tensioni sul settore dei tifosi viola all’intervallo (VIDEO)

Pochi minuti fa si è concluso il primo tempo di Olympiakos-Fiorentina, gara valevole per la finale di Conference League. Al duplice fischio dell’arbitro, i giocatori viola si sono precipitati tutti in uno dei due angoli della propria area di rigore, dove gli agenti antisommossa hanno allontanato alcuni tifosi da un piccolo settore. Probabilmente alcuni sostenitori greci hanno fatto invasione all’interno del settore dedicato ai supporters del club toscano, compresi i familiari dei giocatori, ma per fortuna la situazione è rientrata immediatamente.

The #UECL final is goalless at the break.

Olympiakos and Fiorentina are cancelling each other out so far.#Olympiacos e #Fiorentina#OlympiacosFiorentina #OLYFIO #OLYACF #UECL #UECLFinal #ConferenceLeague pic.twitter.com/RaUAhTh8T3

