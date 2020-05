Ronald Koeman, 57 anni, c.t. dell’Olanda, è stato ricoverato in ospedale ad Amsterdam per problemi cardiaci. Sia il suo manager Rob Jansen sia sua moglie Bartina hanno confermato la notizia a De Telegraaf. Nel pomeriggio il tecnico è stato trasferito d’urgenza in ospedale a bordo di un’ambulanza dove gli sono state praticate subito le prime cure e gli è stato applicato uno stent cardiaco. Il rapido intervento dei medici ha permesso di stabilizzare le sue condizioni. Se il decorso notturno nel reparto di terapia coronarica non darà problemi, Koeman, che è già cosciente, potrebbe tornare a casa già nella giornata di domani. L’interruzione della stagione per il Coronavirus e lo spostamento dell’Europeo hanno ovviamente fermato anche la nazionale, quindi Koeman in questi giorni non stava lavorando.