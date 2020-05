“Confermo l’ordinanza su bar e ristoranti e sottolineo che i ristoranti li ha aperti il governo, aprendoli all’asporto. Ho solo aggiunto qualche tavolino fuori”. Lo ha detto la governatrice della Calabria Jole Santelli a Rainews24. La governatrice prosegue: “Io ho fatto solo un appendice in cui credo fortemente, noi viviamo di servizi e della speranza di salvare la stagione turistica e siamo una regione fragile”. Nel primo pomeriggio, come riportato dalla nostra redazione, era tornato sulla questione anche il ministro delle Regioni Francesco Boccia a Mezz’ora in più: “Con la presidente Santelli ci siamo parlati giovedì, più volte le ho chiesto di tornare indietro. Le ho mandato una lettera di diffida e ieri ho trasmesso gli atti all’Avvocatura generale dello Stato. E’ una procedura che era già partita, ora è ufficiale che impugniamo l’ordinanza della regione Calabria”.