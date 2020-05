Il Presidente del Savoia Alfonso Mazzamauro, ha rilasciato una lunga intervista a “solosavoia.it”. Di seguito alcune sue dichiarazioni: «E’ chiaro che entro la prima parte dell’estate tutto dovrà essere pronto perché, qualora dovessimo ottenere la promozione nella serie superiore, giungerà a Torre il Commissario delegato della Lega per verificare lo stato della struttura. Gli interventi sono importanti ma fattibili. C’è da lavorare sulla questione manto erboso perché il sintetico va sostituito con un terreno di nuova generazione che eviti rischi per i nostri giocatori che nell’ultima stagione più volte hanno accusato fastidi fisici. Ci stiamo lavorando, della parte organizzativa il diggì Rais è già all’opera. Giocare contro i rosanero l’anno prossimo in C sarebbe motivo d’orgoglio, li ospiteremo nel migliore dei modi come hanno fatto loro a Palermo. Immagino di vivere una bella giornata di sport, tra due città che hanno tenuto alto il nome del meridione in questo difficile periodo.

Siamo pronti per la promozione, il Covid-19 purtroppo ha cambiato tanto nelle nostre vite. Di certo la C sarà diversa, così come tutti i campionati che immagino saranno disputati in punta di piedi senza isterismi e follie economiche. Dobbiamo assicurare il futuro all’Italia ed anche al calcio per questo sarà indispensabile che le federazioni ed il Governo ci siano vicini con contributi e defiscalizzazioni. Immaginare di dover pagare un fondo perduto è fuori da ogni logica. Mi attendo una presa di responsabilità dei vertici calcistici per consentirci di andare avanti. Ci porremo degli obiettivi realistici, non intendo fare proclami. Di disputare un altro campionato di D non voglio neanche parlarne, per noi dovrà essere una C nella quale punteremo a mantenere la categoria, senza grandi pretese ma allo stesso tempo non faremo brutte figure. Bisognerà creare e cementare le basi per un’esperienza duratura che possa essere da esempio per il Sud».