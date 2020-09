Il Palermo ha presentato oggi il nuovo acquisto Moses Odjer. Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal centrocampista rosanero: «Io pronto per giocare? Penso che durante la settimana il mister vedrà come sto, deciderà lui se potrò giocare o meno domenica contro il Teramo. Ruolo? Ho giocato con un centrocampo a due con la Salernitana e mi sono trovato bene».