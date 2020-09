Il Palermo ha presentato oggi il nuovo acquisto Moses Odjer. Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal centrocampista rosanero: «Palermo occasione per rilanciarmi? Sto lavorando tanto, ho trovato l’opportunità di venire a Palermo e voglio giocare con tanta continuità. Se speravo di fare meglio in Italia? Non sono soddisfatto. Sto lavorando per arrivare al massimo