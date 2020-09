Il Palermo ha presentato oggi il nuovo acquisto Moses Odjer. Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal centrocampista rosanero: «Cosa è successo prima del mio arrivo? Quando è arrivata l’offerta non ho pensato due volte, ho accettato subito. Mi sono sempre trovato bene in Sicilia e Palermo è una squadra con grande storia. Ho chiesto alla società di darmi qualche giorno per sistemare tutto, loro hanno dato ok ma non è niente di vero che non volevo venire».