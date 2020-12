Il Dipartimento Interregionale haufficializzato i dettagli relativi al nuovo Protocollo Sanitario della Figc da applicare alle società dilettantistiche partecipanti al Campionato di Serie D 2020/2021.

Come riporta “Messinasportiva.it”, la gara sarà regolarmente disputata con tutti i calciatori risultati negativi al test effettuato, salvo che il numero di quelli risultati positivi al test, sia superiore a tre. Nell’ipotesi in cui, invece, su n. 3 calciatori risultati positivi ci siano più di n. 1 portiere o siano tutti e 3 “under” e cioè calciatori nati negli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e successivi, la società dovrà comunicare tale circostanza al Dipartimento, entro e non oltre le 24 ore precedenti, che espletate le opportune verifiche provvederà al rinvio della gara.