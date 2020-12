In relazione al caso Suarez, la Juventus, nel confermare l’avviso di garanzia a Fabio Paratici, ribadisce “con forza la correttezza dell’operato” del suo dirigente e “confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli”.

Lo si legge in una nota pubblicata sul sito del club.