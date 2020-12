Con la scomparsa di Maradona, torna a far discutere sui social l’indiscrezione di qualche tempo fa secondo la quale ci sarebbe stato un flirt tra Maradona e Wanda Nara, attuale moglie del bomber ex Inter Mauro Icardi.

Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, la voce, sempre smentita dall’attuale moglie dell’interista Mauro Icardi, circola da tempo in Argentina. A scatenare i gossip fu Mirtha Legrand: «Fui testimone uditiva del loro incontro», rivelò due anni fa in un’intervista a ‘La Nación’ l’attrice e presentatrice molto celebre in Patria. «Mi ricordo che a volte si era parlato di qualche loro uscita. Io stavo pranzando a Mar del Plata, sulla Costa Galaba, e quando stavo per uscire mi si avvicinò lei che mi disse “Perché non mi inviti nel tuo programma?”. Io le risposi: Sei quella che è stata con Maradona? Ieri notte non mi avete fatto dormire».