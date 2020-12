Dopo la rissa di fine gara contro il Bisceglie venutasi a creare nel tunnel che conduce agli spogliatoi, il Giudice Sportivo non ha fatto sconti.

Nel Catania a farne le spese è Gaetano Nicolosi, inibito dallo svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale fino al 3 febbraio 2021.





Squalifica molto lunga anche per Giovanni Bucaro, allenatore del Bisceglie, che sarà impossibilitato a sedere in panchina per sette giornate di campionato, senza alcuna attenuante. Bucaro, da quanto riportato nel referto arbitrale, avrebbe prima messo le mani sul collo ad un avversario (Sarao, ndr) e poi spinto a terra il presidente del Calcio Catania (per l’appunto Nicolosi, ndr) a fine partita generando una colluttazione sedata solo grazie all’intervento degli addetti alla sicurezza.