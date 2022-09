Nuovo caso Mbappé in Francia.

Come riporta il quotidiano L’Equipe, l’attaccante francese questa mattina ha deciso di non prendere parte alla sessione fotografica della Nazionale per un disaccordo con la Federcalcio del suo Paese sul tema dei diritti d’immagine dei calciatori. I Bleus, al momento, non hanno preso provvedimenti in merito.