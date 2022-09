Intervistato da “Radio Bari” Raffaele Maiello, centrocampista del Bari, ha parlato così in merito al campionato:

«Con un gruppo unito riesci a fare bene, è la base. Cheddira? Ha fatto un inizio di campionato che nessuno si aspettava: in B è ancora più devastante che in C. In cadetteria ci sono molti più spazi, e con la sua velocità può far male. La partita contro il Cagliari? L’abbiamo preparata pensando di fare una buona fase difensiva, loro sono forti e candidati a vincere il campionato. E poi volevamo approfittare di un episodio a favore come è avvenuto. La sosta? Quando sei in un momento positivo è meglio giocare subito – riporta tuttobari.com – ma approfittiamo di questa sosta per lavorare bene e assimilare ancor meglio i concetti del mister. Siamo una squadra da trasferta? Dobbiamo fare in modo di vincere anche al San Nicola, lo merita la nostra gente. È normale però che in trasferta la squadra di casa ti lascia più spazi. Succede anche con noi quando siamo in casa: penso alla gara col Palermo, dove abbiamo fatto la partita».