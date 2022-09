Come scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale nel giro di ventiquattr’ore, infatti, cambieranno quattro allenatori.

Il Pisa deve ancora ufficializzare l’esonero di Maran ma per D’Angelo sono già stati sistemati tutti i dettagli e si attende soltanto l’annuncio. Così come il Como con Longo, successore di Gattuso dopo la separazione di inizio di dieci giorni fa.

In giornata il Perugia, dopo la sconfitta nel derby contro la Ternana, ha esonerato Castori. Al suo posto è arrivato subito Silvio Baldini: per lui un anno di contratto. Infine, si attende a Benevento l’esonero di Caserta: per sostituirlo, la società campana sta pensando a Fabio Cannavaro. Da capire se l’ex capitano azzurro accetterà.