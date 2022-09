La partecipazione al Mondiale per Keita Balde con il Senegal è attualmente a rischio a causa di una violazione della procedura durante il test antidoping.

Il Tribunale nazionale antidoping ha sospeso per 90 giorni l’attaccante per violazione del protocollo di un test antidoping, come recita la nota dell’agenzia che cura gli interessi di Keita.

“Il calciatore è stato sospeso per 90 giorni per violazione del protocollo di un test antidoping, in occasione della gara Udinese-Cagliari 5-1 del 3 aprile 2022”.

Come sottolinea il comunicato, il risultato del test antidoping è stato negativo, quindi non si tratta di una sospensione per doping.