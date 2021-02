In arrivo il bonus Irpef da 100 euro per tutti i disoccupati che percepiscono l’indennità di disoccupazione Naspi. Il bonus sarà erogato a partire dal 23 febbraio dallInps. Quindi a partire da questo mese chi riceve la Naspi vedrà l’importo mensile aumentato di 100 euro per la durata dell’idennità. Il bonus verrà versato direttamente dall’Inps sul conto corrente del lavoratore disoccupato. Il valore di 100 euro diminuisce al crescere del reddito e non incide sul calcolo del reddito stesso. In pratica si tratta dell’ex bonus istituito durante il governo Renzi, come taglio del cuneo fiscale da 1.200 euro all’anno. Con la legge di Bilancio 2021 il sussidio è passato dagli 80 euro introdotti nel 2014, fino a raggiungere un ammontare di 100 euro mensili.

Il bonus viene riconosciuto a chi ha un reddito compreso tra 8.174 euro fino ai 28.000 euro. Chi ha un reddito compreso tra i 28.000 e i 35.000 euro, invece, l’importo del bonus – riconosciuto sotto forma di detrazione fiscale, una sorta di bonus Irpef – è pari a 80 euro. Infine, tra i 35.000 e i 40.000 il bonus scende fino ad azzerarsi.





Come fare domanda

Il Bonus 100 euro viene erogato direttamente dall’Inps sul conto corrente del lavoratore disoccupato e non serve fare domanda per ottenerlo. Nel caso in cui fosse il bonus non fosse dovuto verrà recuperato in sede di presentazione del modello 730.