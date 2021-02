Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, ha parlato degli obiettivi societari nel corso di un’intervista a gianlucadimarzio.com:

«Sono nuovo, ma ho già le idee molto chiare: voglio la Serie B in tre anni. Siamo quasi in linea con gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Puntiamo al quinto, sesto posto che ci consentirebbe di affrontare il playoff in maniera ottimale e se guardiamo la classifica non è poi così distante. Dobbiamo ragionare in termini progressivi: quest’anno il quinto o sesto posto, l’anno prossimo qualcosa in più e poi quello dopo giocarci la Serie B».