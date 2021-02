Il massimo dirigente amaranto, Luca Gallo, si è raccontato in un’intervista all’Adkronos parlando dell’obiettivo Serie A. Queste le sue parole:

«Serie A? Magari. E’ il primo anno che gioco la Serie B da presidente, sto imparando. La Serie C l’abbiamo vinta, speriamo di avere buoni risultati. Reggio è una grande città, la tifoseria è incredibile, l’ottava d’Italia come numero, ed è giusto un palcoscenico come la Serie A, ci vorrà tempo, ma io ce la metto tutta. I fondi nel calcio? Sarebbero una cosa buona per il mantenimento di tante società. Io credo che sarebbe anche giusta come operazione, soprattutto in un momento di grossa necessità come questo».