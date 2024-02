Nuovo assalto dalla Turchia: la Roma saluta un top player | L’ultima parola spetta a De Rossi

Il tecnico giallorosso rischia di vedersi costretto a salutare un vero e proprio big della rosa con destinazione Super Lig, anche se sarà lui stesso a decidere il futuro del suo calciatore.

La sessione invernale di calciomercato è ormai andata in archivio da alcuni giorni. Le squadre, dopo aver vissuto un mese turbolento proprio a causa dei continui rumors sui calciatori, ora possono tornare a pensare solo al campo. Tra i club che sono stati spesso al centro di voci c’è la Roma, che ne è comunque uscita rinforzata dalla campagna acquisti di riparazione.

I giallorossi infatti hanno accolto ben tre rinforzi di spessore, ovvero il difensore centrale Dean Huijsen, il terzino sinistro Angelino e il trequartista Tommaso Baldanzi. Colpi importanti, che potranno dare di sicuro una grande mano a Daniele De Rossi a raggiungere i principali obiettivi stagionali. Allo stesso modo la società della famiglia Friedkin si è adoperata parecchio anche per lasciare andare quei calciatori ormai in esubero.

In questo gennaio infatti sono partiti Andrea Belotti, passato alla Fiorentina, e Marash Kumbulla, andato al Sassuolo, entrambi con la formula del prestito secco, senza considerare poi la cessione a titolo definitivo di Matias Vina al Flamengo (l’uruguaiano si trovava in prestito proprio ai neroverdi). Ma questi potrebbero non essere gli unici ad aver lasciato la Capitale in questo inverno. Un top player della rosa infatti pare ormai vicinissimo al trasferimento in Turchia, anche se l’ultima parola spetterà al tecnico romanista.

Altro addio in casa giallorossa

Mentre in gran parte d’Europa le finestre di mercato sono andate in archivio ad inizio febbraio, in Turchia la chiusura è prevista per il prossimo giorno 9. Ecco perché Renato Sanches può ancora approdare al Besiktas.

Il club bianconero infatti era sulle tracce del portoghese le scorse settimane, ma la trattativa non è mai decollata. Adesso però, con maggiore calma, i discorsi potrebbero riprendere e l’affare è pronto ad andare in porto.

Renato Sanches-Roma, storia già finita?

Il centrocampista lusitano era arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal PSG. I continui infortuni di cui è rimasto vittima il ragazzo avevano però già fatto prendere alla Roma la decisione di non riscattarlo a giugno.

Dopo quanto successo a Bologna però le voci su un addio del calciatore già a gennaio erano aumentate di colpo, e nemmeno l’esonero di Mourinho pare aver migliorato le cose. Dunque a breve l’avventura di Sanches nella Capitale potrebbe essere già conclusa.