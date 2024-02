‘Firmerà in Spagna’: futuro Lautaro, interisti sconvolti | Spunta l’indiscrezione bomba

Annuncio da non credere in casa nerazzurra, con il capitano che ha ormai deciso il proprio futuro e si appresta ad ufficializzare l’accordo in territorio spagnolo, lasciando senza fiato i suoi tifosi.

Dopo la vittoria importantissima in chiave scudetto ottenuta contro la Juventus, in casa Inter non c’è tempo per cullarsi sugli allori, e bisogna subito pensare ai prossimi impegni stagionali.

Mentre la squadra continuerà il proprio lavoro ad Appiano Gentile però la società si sta dando da fare in vista del futuro, per costruire una formazione competitiva anche per la stagione che verrà. Ecco perché tra i principali discorsi che si stanno affrontando nelle ultime ore c’è quello riguardante Lautaro Martinez.

Sul fronte riguardante il futuro del Toro però nelle ultime ore è saltata fuori una clamorosa indiscrezione che ha lasciato senza parole i tifosi nerazzurri, visto che il capitano firmerà in Spagna.

Accordo in territorio iberico

Da diverso tempo ormai il discorso riguardante il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez è al centro dei pensieri di dirigenza e tifosi nerazzurri. L’accordo tra il Toro e la società meneghina è in scadenza nel 2026, ma comunque le due parti lavorano ormai da tempo per trovare un nuovo accordo. Trovare questa intesa non è così semplice, soprattutto a causa delle cifre elevate che sono in ballo, e sia l’agente del campione del mondo argentino e sia il diretto interessato hanno affermato questa situazione.

Proprio al termine della partita scudetto vinta contro la Juventus infatti il bomber ha dichiarato: ”L’accordo non è facile da trovare, ma siamo sulla strada giusta”, aggiungendo poi una frase che ha tranquillizzato gli interisti, ”Niente paura, io e la mia famiglia stiamo bene a Milano”. Queste parole recenti dunque potrebbero essere un presagio che la firma è ormai vicina. Secondo alcuni rumors infatti il nuovo contratto dovrà essere ufficializzato nelle prossime settimane, e in tanti affermano che l’incontro decisivo avverrà proprio in Spagna.

Giorni di attesa in casa nerazzurra

A quanto pare infatti l’appuntamento decisivo tra la società e l’entourage del calciatore argentino potrebbe arrivare a Madrid in vista della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma tra la Beneamata e i Colchoneros del prossimo 13 marzo.

Nell’occasione le due parti potrebbero formalizzare l’accordo e sancire un prolungamento del rapporto con conseguente aumento dello stipendio per il capitano interista, che dovrebbe così diventare il calciatore più pagato della rosa.