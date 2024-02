Thiago Motta esulta due volte: dopo la vittoria arriva un gran colpo | Ufficiale l’ultimo rinforzo

Un’altra soddisfazione per Thiago Motta, che si gode vittoria e colpo sul mercato. Il Bologna chiude l’operazione: adesso è ufficiale.

Il Bologna si gode un grande momento. Sicuramente il migliore dal suo ritorno in Serie A, nel 2015. Tante stagioni importanti, fatte di salvezze più o meno sicure negli ultimi otto anni, ma mai i felsinei erano stati così competitivi. Nel 2023 infatti Thiago Motta è riuscito a regalare ai tifosi dei rossoblu un sogno che si chiama Europa. Il Bologna è tornato alla vittoria in casa, e ha anche messo a segno un colpo ufficiale.

Il calciatore adesso è a tutti gli effetti di proprietà degli emiliani, che potranno godere delle sue prestazioni per i prossimi 3 anni. Una trattativa lunga chiusasi proprio in concomitanza della gara vinta contro il Sassuolo, arrivata in rimonta per 4-2 dopo essere stati sotto 2-1 all’intervallo. Una gara importante, come quella di San Siro contro il Milan acciuffata nel finale, che manda in orbita il Bologna al quinto post a -3 dalla Champions League ma con una gara da recuperare.

Thiago Motta si coccola dunque la sua squadra, e il nuovo acquisto, che è pronto a trascinare i compagni fino al termine della stagione. L’obiettivo per i rossoblù è ambizioso, e gli interventi sul mercato della società in questo senso potrebbero assumere ancora più importanza.

Mercato Bologna, rinforzo di qualità per Thiago Motta

Esperienza, qualità, fisico, tutto quello che serve per il centrocampo di Thiago Motta. Il Bologna, secondo quanto emerso in queste ore, ha messo a segno un colpo ufficiale a metà campo. Si tratta di Remo Freuler, il centrocampista svizzero infatti, che si era trasferito in Emilia lo scorso agosto in prestito dal Nottingham Forest, sarebbe stato acquistato a titolo definitivo.

La trattativa si sarebbe chiusa proprio nelle ore successive a Bologna-Sassuolo. Il prestito infatti prevedeva alcune clausole come riporta Tuttomercatoweb.com, per l’obbligo del riscatto. Adesso dunque lo svizzero ex Atalanta è a tutti gli effetti un calciatore del Bologna, e rimarrà in rossoblu fino al 2026.

Freuler al Bologna: scatta l’obbligo di riscatto

È scattato dunque l’obbligo di riscatto per Remo Freuler, uno dei protagonisti di questa importante stagione del Bologna. Lo svizzero andrà a guadagnare 1,5 milioni di euro a stagione, mentre nelle casse del club inglese detentore del cartellino andranno circa 4 milioni di euro.

Adesso il calciatore potrà concentrarsi sulla stagione, senza pensare a un suo possibile addio, per dare una mano ai compagni a raggiungere l’obiettivo finale.