155 milioni di euro: Leao prepara i bagagli | Milan grazie di tutto, adesso vado a vincere

Il fuoriclasse portoghese ha ormai un piede e mezzo fuori da Milanello, specialmente dopo la clamorosa offerta arrivata per lui, che accontenterà il Diavolo e lo farà volare in un top club europeo.

Il Milan sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative. Il club rossonero infatti aveva come principale obiettivo la conquista dello scudetto e un cammino in Champions League abbastanza positivo. Entrambi questi traguardi però sono quasi sfumati del tutto ormai, visto che in campionato l’Inter viaggia ad un altro livello e nella coppa dalle grandi orecchie gli uomini di Stefano Pioli sono stati eliminati ai gironi.

Sia i tifosi che la società però in questa prima parte dell’anno non positiva hanno puntato il dito in particolare su qualche elemento. Oltre al tecnico emiliano infatti uno degli imputati principali è stato Rafael Leao. L’ala sinistra portoghese non ha certo bisogno di presentazioni, visto il suo grande valore, ma è apparso più volte svogliato e privo di motivazioni, cosa che spesse volte lo ha portato ad offrire prestazioni incolore.

Ovviamente le sue qualità non sono in discussione, ma, visto che ha deluso le aspettative, le voci su un suo addio in estate si sono moltiplicate. Come se non bastasse poi nelle ultime ore sembra essere arrivata per lui una proposta a dir poco impressionante, che avrebbe già convinto i sette volte campioni d’Europa a lasciarlo andare.

Ecco dove giocherà Leao

In estate riprenderà uno dei tormentoni di mercato più importanti degli ultimi anni, ovvero quello che dovrebbe sancire l’addio di Kylian Mbappé al PSG. Il fenomeno francese ha il contratto in scadenza a fine stagione, con un’opzione di rinnovo per un altro anno a suo favore che difficilmente eserciterà.

Ovviamente un campione del genere a parametro zero è una chance unica, e i top club europei sono in fila per provare a prenderlo, anche se è già noto da tempo che il Real Madrid ha una corsia preferenziale nella testa del calciatore. Di conseguenza il club parigino dovrà trovare un suo sostituto, e Leao è tra i profili preferiti dello sceicco Al Khelaifi.

Leao riempie le casse rossonere

Se il PSG decidesse di affondare il colpo in maniera definitiva, il Milan vacillerebbe completamente, vista la potenza economica dei francesi.

La società transalpina infatti è pronta ad offrire più di 150 milioni di euro per mettere il Diavolo con le spalle al muro. costringendolo a lasciar partire il proprio fuoriclasse.