L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle ultime trattative in Serie B.

Il Pordenone valuta Pettinari per sostituire Diaw. La SPAL sfoglia la margherita e sta definendo l’arrivo di Petriccione dal Crotone, con Murgia al Frosinone e Tabanelli ai calabresi. La Reggiana con un blitz ha in pugno Siligardi. Il Pescara ha una promessa dal Benevento per Moncini. Il Brescia avrà Pajac dal Cagliari.





In Serie C i colpi del giorno sono stati i trasferimenti di Jefferson dal Padova in prestito al Catanzaro e quello di Golfo dalla Juve Stabia al Catania. Il Gubbio si distingue per l’arrivo di Fedato dalla Casertana e Hamlili dal Bari.